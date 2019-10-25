В Саратове скончались две женщины, которых сбила Kia на 2-й Садовой
Они были госпитализированы вечером в тяжелом состоянии
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В Саратове сегодня, 25 октября, скончались две женщины, попавшие вчера под колеса Kia на перекрестке 2-й Садовой и Большой Садовой.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в городской ГИБДД.
Напомним, авария случилась в семь вечера. Столкнулись ВАЗ-2114 и Kia. После удара водитель иномарки сбил двух пешеходов, вылетел на трамвайные пути и остановился, врезавшись в ларек.
Врачи госпитализировали двоих пострадавших в тяжелом состоянии — 67 и 68-летнюю женщин, но спасти их не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU