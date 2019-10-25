В Саратове скончались две женщины, которых сбила Kia на 2-й Садовой

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-25T09:29:52+03:00

Они были госпитализированы вечером в тяжелом состоянии

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В Саратове сегодня, 25 октября, скончались две женщины, попавшие вчера под колеса Kia на перекрестке 2-й Садовой и Большой Садовой.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в городской ГИБДД.

Напомним, авария случилась в семь вечера. Столкнулись ВАЗ-2114 и Kia. После удара водитель иномарки сбил двух пешеходов, вылетел на трамвайные пути и остановился, врезавшись в ларек.

Врачи госпитализировали двоих пострадавших в тяжелом состоянии — 67 и 68-летнюю женщин, но спасти их не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU