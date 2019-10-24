2019-10-24T19:50:07+03:00
Происшествия

В Саратове иномарка после ДТП сбила двух людей и врезалась в ларек

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня вечером, 24 октября, друг в друга врезались Kia и ВАЗ-2114. После столкновения иномарка вылетела на тротуар, сбила двух человек и на трамвайных путях врезалась в ларек.

- ДТП случилось на перекрестке 2-й Садовой и Большой Садовой. В тяжелом состоянии госпитализировали 67 и 68-летнего пешеходов, 19-летней пассажирке отечественного авто оказали помощь на месте, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

На месте аварии работали «скорая», Центр медицины катастроф, спасатели горспаса и облспаса, а также ДПС.

Как отметили в профильной группе саратовского электротранспорта в соцсети «ВКонтакте», не ходят трамваи №№9 и 10. Движение было прервано у остановки «2-я Садовая» в 19:40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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