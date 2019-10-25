В Саратове ГИБДД оштрафовала объехавшую пробку по тротуару девушку

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-25T16:05:15+03:00

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ГИБДД Саратова оштрафовала очередного автохама.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, была проведена проверка по публикации «Саратовцы просят ГИБДД оштрафовать девушку за езду по тротуару».

- Установлен водитель, им оказалась девушка 1992 года рождения. Она была привлечена к административно ответственности за данное нарушение. Ей вынесен штраф в размере двух тыс. рублей, – рассказали в Госавтоинспекции Саратова.

Напомним, сегодня в соцсетях Саратова появилось видео, на котором автомобиль VW объезжал пробку по тротуару. Это возмутило граждан, которые потребовали от ГИБДД принять меры. Инспекторы отреагировали очень оперативно.

Это не первый случай, когда публикации в соцсетях и последующее распространение информации в СМИ о нарушениях правил дорожного движения, ведет к проверке и последующему наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU