В Саратове ГИБДД оштрафовала водителя за неправильную парковку после жалобы в соцсетях
Владельца дорогой иномарки оштрафуют на 1 тыс. рублей
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Сегодня, 24 октября, городская Госавтоинспекция отреагировала на пост в паблике «Саратов онлайн».
Вчера анонимный горожанин пожаловался в соцсети «ВКонтакте» на водителя Toyota Land Cruiser.
Он поставил свою машину на пешеходной зоне перекрестка улиц Волжская и Октябрьская, около набережной Космонавтов.
Автор поста отметил, что иномарка мешает горожанам, особенно мамам с колясками, и в качестве доказательства опубликовал снимок расположения автомобиля.
Нарушителю назначен штраф в 1 тыс. рублей
ИСТОЧНИК KP.RU