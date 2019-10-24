В Саратове ГИБДД оштрафовала водителя за неправильную парковку после жалобы в соцсетях

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-24T16:10:14+03:00

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Сегодня, 24 октября, городская Госавтоинспекция отреагировала на пост в паблике «Саратов онлайн».

Вчера анонимный горожанин пожаловался в соцсети «ВКонтакте» на водителя Toyota Land Cruiser.

Он поставил свою машину на пешеходной зоне перекрестка улиц Волжская и Октябрьская, около набережной Космонавтов.

Автор поста отметил, что иномарка мешает горожанам, особенно мамам с колясками, и в качестве доказательства опубликовал снимок расположения автомобиля.

Нарушителю назначен штраф в 1 тыс. рублей

ИСТОЧНИК KP.RU