Саратовцы просят ГИБДД оштрафовать девушку за езду по тротуару

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-25T09:56:30+03:00

Девушка на внедорожнике проехала по тротуару.

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Жители Саратова просят призвать к ответу девушку на автомобиле, которая ездит по тротуару.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, дама регулярно проезжает на внедорожнике по тротуару, таким образом, минуя пробку. На представленном видео видно, как автомобиль VW едет по тротуару, буквально сквозь толпу пешеходов.

По мнению участников дискуссии под постом анонимного пользователя в группе «Саратов онлайн», гражданку следует оштрафовать и, возможно, отнять водительские права.

Однако нашлись и защитники, которые не считают зазорным нарушать правила дорожного движения, если не хочется стоять в пробке.

Напомним, на днях ГИБДД отреагировала на похожее сообщение о нарушителе, который припарковался на тротуаре. Его оштрафовали после проверки, проведенной после размещенной в соцсети фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU