2019-10-25T09:56:30+03:00
Общество

Саратовцы просят ГИБДД оштрафовать девушку за езду по тротуару

Дама на внедорожнике едет сквозь толпу пешеходов [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:

Девушка на внедорожнике проехала по тротуару.

Изменить размер текста:

Жители Саратова просят призвать к ответу девушку на автомобиле, которая ездит по тротуару.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, дама регулярно проезжает на внедорожнике по тротуару, таким образом, минуя пробку. На представленном видео видно, как автомобиль VW едет по тротуару, буквально сквозь толпу пешеходов.

По мнению участников дискуссии под постом анонимного пользователя в группе «Саратов онлайн», гражданку следует оштрафовать и, возможно, отнять водительские права.

Однако нашлись и защитники, которые не считают зазорным нарушать правила дорожного движения, если не хочется стоять в пробке.

Напомним, на днях ГИБДД отреагировала на похожее сообщение о нарушителе, который припарковался на тротуаре. Его оштрафовали после проверки, проведенной после размещенной в соцсети фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пройдет «Большой этнографический диктант»
Мэрия Саратова отремонтировала два разрушенных дома после прокурорской проверки
Регоператор проверяет готовность районов Правобережья к новой системе обращения с ТКО
Администрация Саратова и перевозчики нарушили антимонопольное законодательство
В Саратове горел жилой дом на Некрасова
На пожаре в Агафоновке погиб мужчина
Житель Воронежской области украл у знакомой из Саратова банковскую карту
Саратовского педофила посадили на три года
На пешеходной зоне в Саратове больные каштаны заменят липами из Польши
Бомж украл у медсестры из больницы в Саратове телефон за 10 тыс. рублей
На Шелковичной столкнулись пять авто
Сушеные кальмары приглянулись грабителю магазина в Саратове
Житель Красноармейска расплачивался чужой картой в магазинах