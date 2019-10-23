Автоэлектрик МУПа в Саратове украл велосипед байкшеринга
В Саратове полиция вчера, 22 октября, задержала мужчину, укравшего велосипед Mobee, который был в прокате.
- С заявлением 30 сентября обратился 57-летний гражданин и рассказал, что вечером 13 числа кто-то на перекрестке Астраханской и Зарубина украл двухколесный транспорт, принадлежащий фирме. Сумма ущерба составила более 15 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили дело за кражу и задержали 52-летнего автоэлектрика МУПа, который ранее уже привлекался к ответственности за неуплату алиментов и оскорбление представителя власти.
Мужчина признался в преступлении, у него изъяли велосипед и выписали подписку о невыезде.
Напомним, в Саратове ранее уже задерживали похитителя велосипедов Mobee.
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ИСТОЧНИК KP.RU