Саратовцы ломают велосипеды Mobee
Сервис проката начал работу в городе
Сломанный велосипед на Театральной площадиФото: Екатерина Семенова
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В Саратове появился прокат велосипедов Mobee — Smart Bike Sharing. Любители езды на двухколесном могут взять велосипеды на особо выделенных точках, просканировав QR-код.
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После окончания поездки велосипед надлежит оставить на одной из станций парковки.
При этом саратовцы уже начали ломать велосипеды. Корреспондент «КП-Саратов» убедился, что на точке на Театральной площади один из них валяется с оторванным сиденьем.
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ИСТОЧНИК KP.RU