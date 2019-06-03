2019-06-03T08:19:55+03:00
Общество

Саратовцы ломают велосипеды Mobee

Сервис проката начал работу в городе
Екатерина Семенова
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Сломанный велосипед на Театральной площадиСломанный велосипед на Театральной площадиФото: Екатерина Семенова
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В Саратове появился прокат велосипедов Mobee — Smart Bike Sharing. Любители езды на двухколесном могут взять велосипеды на особо выделенных точках, просканировав QR-код.

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После окончания поездки велосипед надлежит оставить на одной из станций парковки.

При этом саратовцы уже начали ломать велосипеды. Корреспондент «КП-Саратов» убедился, что на точке на Театральной площади один из них валяется с оторванным сиденьем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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