2019-06-12T14:43:40+03:00
Общество

В Саратове нашли похитителя велосипедов байкшеринга

Горожане требуют его наказать
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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В Саратове местные жители возмутились человеком, который пытался разобрать велосипед сервиса байкшеринг.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», с первого же дня существования услуги проката велосипедов, их начали ломать. Впоследствии горожане заметили, что двухколесный транспорт бросают где попало, даже на мосту через Волгу.

Сегодня, 12 июня, в соцсети появилось сообщение о мужчине, который пытался разобрать один из таких велосипедов. Его нашли в гараже возле дома №29/41 по 2-му Детскому проезду.

- Город должен знать своих «героев», – считает автор поста на «Саратов онлайн» Андрей Матяшин.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Большинство комментаторов с ним согласны и считают, что такое отношение к городу необходимо наказывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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