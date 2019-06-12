В Саратове нашли похитителя велосипедов байкшеринга
В Саратове местные жители возмутились человеком, который пытался разобрать велосипед сервиса байкшеринг.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», с первого же дня существования услуги проката велосипедов, их начали ломать. Впоследствии горожане заметили, что двухколесный транспорт бросают где попало, даже на мосту через Волгу.
Сегодня, 12 июня, в соцсети появилось сообщение о мужчине, который пытался разобрать один из таких велосипедов. Его нашли в гараже возле дома №29/41 по 2-му Детскому проезду.
- Город должен знать своих «героев», – считает автор поста на «Саратов онлайн» Андрей Матяшин.
Фото соцсетей
Большинство комментаторов с ним согласны и считают, что такое отношение к городу необходимо наказывать.
ИСТОЧНИК KP.RU