Австрийский специалист рассказал об опыте переработке отходов в Вене

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-22T16:26:48+03:00

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На презентации технологических решений для ПТК «Горный», которая сегодня проходит в ДК ЗАТО Михайловский, выступают эксперты, разработчики, представители «РосРАО», депутаты, общественники, экологи.

С докладом выступил Франц Йеше, специалист компании из Австрии. Через переводчика он рассказал, как функционируют подобные предприятия у него в стране.

В частности, он поделился опытом аналогичных заводов в Вене, где такие установки по переработке опасных отходов размещены в жилых районах.

- Люди уверены в их безопасности. Если бы эти технологии не внедрили, то мы бы не получили согласия людей. Мы понимаем ваши опасения, поскольку это новое для вас, поэтому я готов ответить на вопросы, и вы можете все мои слова проверить в открытых источниках, — предложил господин Йеше Франц.

Он отметил, что установка, которая будет работать в Горном, позволит также использовать выработку тепла для отопления и электричества.

Франц Йеше также подробнее остановился на сжигании опасных отходов, на оборудовании его компании. Представил и объяснил технологию работы вращающейся печи.

Напомним, ранее в «КП-Саратов» состоялась пресс-конференция саратовских экологов, которые посетили предприятия по переработке отходов в Вене.

По мнению заведующей кафедрой «Экология» Института УРБАС СГТУ имени Гагарина Елены Тихомировой и председателя Саратовского регионального отделения Российского экологического общества Юрия Бажуткина, завод в Горном поможет решить экологические проблемы нашего региона.

23 октября в 14:45 в эфире радио «Комсомольская правда»90,6 FM выйдет передача с участием Максима Королькова, первого заместителя генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» и Владимиром Колесниковым, заведующим кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, д.т.н., профессором ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева».

ИСТОЧНИК KP.RU