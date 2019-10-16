2019-10-16T13:18:57+03:00
Общество

На заводе в Горном не планируют перерабатывать радиоактивные отходы

Саратовские эксперты рассказали о передовом опыте переработки промышленных отходов
Екатерина Семенова
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Фото Дмитрия СероваФото Дмитрия Серова
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Эксперты из Саратовской области познакомились с передовым опытом по переработке и утилизации промышленных отходов в Австрии. Сегодня, 16 октября, участники делегации поделились своими впечатлениями на пресс-конференции в «КП-Саратов».

Тема актуальна для нашего региона, где идет обсуждение возможности организации завода по переработке промышленных отходов в поселке Горный. Ранее там работало предпритияе по утилизации химических отходов, что является дополнительным плюсом: по словам заведующей кафедрой «Экология» Института УРБАС СГТУ имени Гагарина Ю.А. Елены Тихомировой, мощности завода не должны простаивать.

- Необходимо использовать потенциал завода в Горном, например, там имеется уникальная печь термообработки. Она идеально подходит для сжигания сложных отходов, в которых невозможно разделить органические и неорганические фракции, — отметила она.

Кроме того, в Горном могут установить линию по утилизации ртутьсодержащих отходов, а также систему рециклинга для изъятия ценных компонентов.

Другим важнейшим плюсом она назвала решение экологической проблемы. У нас 250 полигонов, где отходы просто свалены на открытом воздухе.

- Мы брали образцы почвы — и там уже первый класс опасности, — рассказала Елена Тихомирова.

Она также подчеркнула, что если завод в Горном будет работать, то там будут перерабатывать отходы первого и второго классов опасности, но ни в коем случае не радиоактивные.

- Сейчас нет технологии переработки радиоактивных отходов, поэтому во всем мире их только захоранивают. И наш, российский опыт считается передовым, — отметила она.

По мнению эксперта, нагнетание обстановки, которое возникло при обсуждении завода, является нездоровым.

Председатель Саратовского регионального отделения Российского экологического общества Юрий Бажуткин уверен, что главное — это открытость и честность при строгом соблюдении законов.

- Долгие годы работы заводов по переработке промышленных отходов в Вене доказали их безопасность. Там людям сразу гарантировали открытость, у них работает мобильное приложение, где каждый человек с телефона может в режиме реального времени узнать показатели мониторинга окружающей среды. Самое главное — общаться с населением, — отметил Юрий Бажуткин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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