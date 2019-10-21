Задержан предполагаемый убийца, застреливший мужчину в Энгельсе

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-21T13:51:06+03:00

Гражданин якобы выстрелил ему в грудь

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе полиция задержала 55-летнего мужчину по подозрению в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 20 октября около 00:50 местные жители обнаружили у дома №18 по улице Волоха труп 30-летнего мужчины.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной его смерти стало огнестрельное ранение груди.

По версии следствия, гражданин повздорил с 22-летним парнем, потому что тот не выполнил обязательства по бизнесу.

Вечером того же дня партнеры встретились для выяснения отношений, взяв с собой группу поддержки.

Однако 52-летний мужчина, спутник юноши, выстрелил в сторону его 30-летнего оппонента и 21-летнего приятеля, который пришел с гражданином за компанию.

От полученного ранения тот скончался на месте, а товарища госпитализировали.

Предполагаемого преступника задержали, изъяли огнестрельное оружие, его опознали очевидцы.

Следствие продолжается, обстоятельства трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU