Задержан предполагаемый убийца, застреливший мужчину в Энгельсе
В Энгельсе полиция задержала 55-летнего мужчину по подозрению в убийстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 20 октября около 00:50 местные жители обнаружили у дома №18 по улице Волоха труп 30-летнего мужчины.
Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной его смерти стало огнестрельное ранение груди.
По версии следствия, гражданин повздорил с 22-летним парнем, потому что тот не выполнил обязательства по бизнесу.
Вечером того же дня партнеры встретились для выяснения отношений, взяв с собой группу поддержки.
Однако 52-летний мужчина, спутник юноши, выстрелил в сторону его 30-летнего оппонента и 21-летнего приятеля, который пришел с гражданином за компанию.
От полученного ранения тот скончался на месте, а товарища госпитализировали.
Предполагаемого преступника задержали, изъяли огнестрельное оружие, его опознали очевидцы.
Следствие продолжается, обстоятельства трагедии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU