2019-10-20T12:53:28+03:00
Происшествия

Установлена личность убитого в Энгельсе мужчины

30-летнего саратовца убили выстрелом в грудь
Александр Уриевский
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В Следственном комитете возбудили уголовное дело об убийстве на улице Волоха в ЭнгельсеВ Следственном комитете возбудили уголовное дело об убийстве на улице Волоха в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский
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Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве мужчины возле школы в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, уголовное дело возбуждено следователями Энгельсского отдела по факту убийства мужчины ночью, 20 октября.

Преступление было совершено на улице Волоха, недалеко от кадетской школы, около 00.50.

Местные жители обнаружили тело молодого мужчины возле дома №18.

Как позднее подтвердило судебно-медицинское исследование, причиной его смерти стало огнестрельное ранение груди.

Установлена личность погибшего. Им оказался 30-летний житель Саратова.

- В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Органами полиции выполняется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению противоправного деяния. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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