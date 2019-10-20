В Энгельсе у кадетской школы застрелили мужчину
Личность погибшего устанавливается
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Как сообщают очевидцы в группе ВК «Мой Энгельс», около полуночи 20 октября на улице Вулаха прозвучали два выстрела. Потом с места стрельбы с визгом тормозов сорвалась машина. Происшествие случилось недалеко от кадетской школы.
Прибывшие на место происшествия медики «скорой помощи» констатировали смерть мужчины.
Информация о происшествии подтвердилась, на месте работали следователи, полиция. Личность погибшего устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU