2019-10-20T12:07:13+03:00
Происшествия

В Энгельсе у кадетской школы застрелили мужчину

Личность погибшего устанавливается
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Как сообщают очевидцы в группе ВК «Мой Энгельс», около полуночи 20 октября на улице Вулаха прозвучали два выстрела. Потом с места стрельбы с визгом тормозов сорвалась машина. Происшествие случилось недалеко от кадетской школы.

Прибывшие на место происшествия медики «скорой помощи» констатировали смерть мужчины.

Информация о происшествии подтвердилась, на месте работали следователи, полиция. Личность погибшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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