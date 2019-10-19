Панков: Нужно жить проблемами людей, и они будут доверять партии

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-19T12:52:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков обратился к делегатам партийной конференции, которая проходит сегодня, 19 октября, в парке-музее «Россия — моя история».

Панков напомнил задачах, которые члены ЕР ставили перед собой ранее — это постоянный диалог с обществом, благополучие людей и помощь в решении их проблем.

- Организация школьного питания — вопрос, на который обратил особое внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин. По результатам нашего круглого стола во всех районах области созданы мониторинговые группы из числа партийцев, общественников и родителей, которые проверяют качество питания в детских садах и школах, — отметил Николай Панков.

По вопросу обеспечения работниками районных больниц есть предложения по наставничеству в медицинских организациях, идет профориентация среди школьников и другое. Есть также конкретные решения в районах по обеспечению медиков жильем и материальной поддержкой.

Панков подчеркнул, что нужно не допускать клановости и коррупции. Такие явления могут опорочить партию. Так, в примере он привел ректоров вузов, которые устраивали своих близких на ответственные должности в соцсфере.

Критике подверглись местные и первичные отделения партии, например, о том, что в Ершове координатор партпроекта «Единая страна — Доступная среда» не посчитал важным поднять вопрос о том, что в больнице нет пандуса.

Чтобы наладить диалог с жителями, пытались активизировать работу в соцсетях. Панков отметил, что в этом направлении пока не выстроено четкой системы.

- Посмотрите на страницу в «Инстаграм» Вячеслава Володина — он отвечает на все поступающие к нему вопросы, поэтому ему доверяют жители. Потому и обращаются с просьбами,— привел пример Николай Панков.

В числе задач на будущее было названо повышение эффективности работы Совета сторонников партии, первичных отделений, укрепление связи между фракциями в районных Собраниях. А также продолжение обучения партактива и привлечение молодежи.

Секретарь регионального отделения партии Николай Панков напомним, что когда поднимаются проблемы, которые волнуют людей, то и рейтинг ЕР начинает расти. На начало октября он составил 35%, что на 4% выше среднероссийского уровня.

- Но радоваться рано. Нужно жить проблемами людей, и они будут нам больше доверять, — заключил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU