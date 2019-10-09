2019-10-09T08:58:49+03:00
Общество

Губернатор дал поручение разобраться с отсутствием пандусов в больнице Ершова

Это создает огромные сложности для передвижения людей с ограниченными возможностями
Ольга Симонова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду правительства региона Сергею Наумову и министру здравоохранения Натальи Мазиной разобраться в ситуации с больницей в Ершове, из-за отсутствия пандусов в которой страдают посетители.

- Здание не оборудовано элементами доступной среды, это создает огромные сложности для передвижения людей с ограниченными возможностями, именно колясочников, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора области.

Напомним, вчера, 8 октября, депутат Государственной думы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов», что обсудит с Минздравом проблему обеспечения доступности районной больницы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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