В Саратове стартует конференция регионального отделения «Единой России»
В парке-музее «Россия — моя история» сегодня, 19 октября, пройдет конференция Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия».
- Еду на конференцию. В городе моют тротуары. Прикольно. Но необходимо. Мэр заботится о жителях. Есть еще куда стремиться. Жители этого достойны. Признаемся хотя бы сами себе. Город становится лучше и чище. Молодцы, — написал секретарь регионального отделения партии Николай Панков.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на конференции члены ЕР отчитаются о работе в 2019 году и поставят задачи на 2020.
Также темой встречи будет обсуждение и подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне.
К тому же на конференции затронут тему ротации состава регионального политического совета Саратовского регионального отделения партии и его президиума, о которой ранее говорил секретарь реготделения ЕР Николай Панков.
В повестке также вопрос досрочного прекращения полномочий члена региональной контрольной комиссии партии «Единая Россия» и избрание нового.
ИСТОЧНИК KP.RU