2019-10-19T11:30:04+03:00
Общество

В Саратове стартует конференция регионального отделения «Единой России»

В повестке — тема ротации состава регионального политического совета Саратовского регионального отделения партии и его президиума
Ольга Симонова
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Николай ПанковНиколай Панков
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В парке-музее «Россия — моя история» сегодня, 19 октября, пройдет конференция Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия».

- Еду на конференцию. В городе моют тротуары. Прикольно. Но необходимо. Мэр заботится о жителях. Есть еще куда стремиться. Жители этого достойны. Признаемся хотя бы сами себе. Город становится лучше и чище. Молодцы, — написал секретарь регионального отделения партии Николай Панков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на конференции члены ЕР отчитаются о работе в 2019 году и поставят задачи на 2020.

Также темой встречи будет обсуждение и подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

К тому же на конференции затронут тему ротации состава регионального политического совета Саратовского регионального отделения партии и его президиума, о которой ранее говорил секретарь реготделения ЕР Николай Панков.

В повестке также вопрос досрочного прекращения полномочий члена региональной контрольной комиссии партии «Единая Россия» и избрание нового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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