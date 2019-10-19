Перед конференцией Саратовского реготделения «Единой России» прошел одиночный пикет
Перед началом конференции Саратовского реготделения партии «Единая Россия» ее участников встретил одиночный пикет.
У входа в парк-музей «Россия — моя история» стояла девушка с плакатом против травли собак на улицах города. На ватмане написано «Бездомным животным — приюты — приюты, а не отстрел!».
Напомним, в Саратове было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной группой и превышение должностных полномочий» в отношении МБУ «Дорстрой», сотрудники которой должны были ловить и стерилизовать дворняг, но вместо этого они их убивали.
Своим бесчинством они занимались за счет областного бюджета. В полиции отметили, что ущерб, причиненный бюджету региона, может превышать 1,3 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU