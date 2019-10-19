2019-10-19T11:40:17+03:00
Общество

Перед конференцией Саратовского реготделения «Единой России» прошел одиночный пикет

Девушка стояла с плакатом, на котором был призыв не отстреливать животных
Ольга Симонова
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Одиночный пикет перед парком-музеем «Россия — моя история»Одиночный пикет перед парком-музеем «Россия — моя история»
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Перед началом конференции Саратовского реготделения партии «Единая Россия» ее участников встретил одиночный пикет.

У входа в парк-музей «Россия — моя история» стояла девушка с плакатом против травли собак на улицах города. На ватмане написано «Бездомным животным — приюты — приюты, а не отстрел!».

Напомним, в Саратове было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной группой и превышение должностных полномочий» в отношении МБУ «Дорстрой», сотрудники которой должны были ловить и стерилизовать дворняг, но вместо этого они их убивали.

Своим бесчинством они занимались за счет областного бюджета. В полиции отметили, что ущерб, причиненный бюджету региона, может превышать 1,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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