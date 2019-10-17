2019-10-17T17:08:29+03:00
Общество

Володин о «Парке покорителей космоса»: Он будет центром притяжения всех жителей страны

Первую очередь парка планируется построить в 2021 году
Ольга Симонова
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План будущего паркаПлан будущего парка
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рабочего визита сегодня, 17 октября, в Саратов затронул тему строительства «Парка покорителей космоса» на месте приземления Юрия Гагарина.

- В «Парке покорителей космоса» поставим планку, что он будет центром притяжения всех жителей страны. В связи с этим наш партнер будет привлекать лучших архитекторов мира, — сказал спикер ГД.

Он отметил, что будут приглашены архитекторы, проектировавшие Новую Голландию, и другие из Германии

Также Володин напомнил и о том, что архитектурное бюро будет создаваться на базе СГТУ.

- Это позволит нашей молодежи учиться у мастеров, у серьезных международных стандартов, — подчеркнул председатель Государственной думы, отметив, что первую очередь «Парка покорителей космоса» планируется построить в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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