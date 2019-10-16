Володин рассказал, каким будет парк на месте приземления Гагарина

СЕГОДНЯ 07:39 2019-10-16T07:39:32+03:00

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Спикер ГД Вячеслав Володин в Инстаграмме своих сторонников volodin.saratov рассказал, как будет реализовываться проект Парка покорителей космоса.

Грандиозный проект подарит жителям Саратовской области новое место отдыха на территориии, где в 1961 году приземлился первый космонавт планеты - Юрий Гагарин.

Источники финансирования определены, это будет государственно-частное партнерство.

По словам Володина сегодня уже вышли на проектирование. В ближайшее время соберется общественный совет жителей Саратова и Энгельсе, на котором планируется обсудить преложения проектировщиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/738068" frameborder="0"></iframe> Володин о строительстве парка Покорителей космоса.

ИСТОЧНИК KP.RU