Володин рассказал, каким будет парк на месте приземления Гагарина
Спикер ГД Вячеслав Володин в Инстаграмме своих сторонников volodin.saratov рассказал, как будет реализовываться проект Парка покорителей космоса.
Грандиозный проект подарит жителям Саратовской области новое место отдыха на территориии, где в 1961 году приземлился первый космонавт планеты - Юрий Гагарин.
Источники финансирования определены, это будет государственно-частное партнерство.
По словам Володина сегодня уже вышли на проектирование. В ближайшее время соберется общественный совет жителей Саратова и Энгельсе, на котором планируется обсудить преложения проектировщиков.
Володин о строительстве парка Покорителей космоса.
ИСТОЧНИК KP.RU