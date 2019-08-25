2019-08-25T19:36:12+03:00
Общество

Под Энгельсом появится «Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина»

Вячеслав Володин рассказал о будущем мемориальном комплексе [фото, видео]
Екатерина Семенова
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План будущего "Парка покорителей космоса"План будущего "Парка покорителей космоса"
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В Энгельсском районе, на месте приземления первого космонавта планеты, планируется создать «Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина».

Как сообщили в Instagram на странице сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина, это сегодня, 25 августа, он обсудил с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой во время посещения места приземления Гагарина.

Валентина Терешкова и Вячеслав Володин

Валентина Терешкова и Вячеслав Володин

Планируется, что это будет единственный мемориально-образовательный комплекс под открытым небом.

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Вячеслав Володин рассказал о будущем "Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина".

- Речь идет о мемориальном комплексе, строительстве лагеря «Звездный городок», культурно-образовательном парке «Поехали!» и мемориальном комплексе, – отметил Володин.

Также на странице volodin.saratov уже представлен план будущего парка.

Вячеслав Володин и Валентина Терешкова посетили место приземления Юрия Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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