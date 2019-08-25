Под Энгельсом появится «Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина»
В Энгельсском районе, на месте приземления первого космонавта планеты, планируется создать «Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина».
Как сообщили в Instagram на странице сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина, это сегодня, 25 августа, он обсудил с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой во время посещения места приземления Гагарина.
Валентина Терешкова и Вячеслав Володин
Планируется, что это будет единственный мемориально-образовательный комплекс под открытым небом.
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Вячеслав Володин рассказал о будущем "Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина".
- Речь идет о мемориальном комплексе, строительстве лагеря «Звездный городок», культурно-образовательном парке «Поехали!» и мемориальном комплексе, – отметил Володин.
Также на странице volodin.saratov уже представлен план будущего парка.
Вячеслав Володин и Валентина Терешкова посетили место приземления Юрия Гагарина.
ИСТОЧНИК KP.RU