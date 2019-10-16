Саратовские депутаты согласовали прекращение полномочий Ирины Романовой

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-16T10:13:13+03:00

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Депутаты Саратовской областной думы согласовали отставку своего коллеги и приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Саратовской областной думы от «Единой России» Ирины Романовой. Она стала им в марте 2019 года.

После почти получасовых споров, которые спровоцировали представители КПРФ, 28 депутатов проголосовали «за», пятеро — воздержались.

Предполагается, что Романова может занять вакантное место председателя областной избирательной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU