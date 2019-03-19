2019-03-19T18:35:42+03:00
Общество

Заведующая детсадом может получить мандат Ивана Кузьмина в Саратовской облдуме

Решение о кандидатуре Романовой принято региональным политсоветом ЕР 19 марта
Александр Уриевский
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Ирина РомановаИрина РомановаФото: Александр Уриевский
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На партийной конференции Саратовского регионального отделения «Единой России» стало известно, что ранее президиумом рассмотрен вопрос о передаче мандата депутата областной думы.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», место ушедшего Ивана Кузьмина может достаться Ирине Романовой. Ее кандидатуру планируют предложить облизбиркому для передачи мандата ей.

Ирина Романова баллотировалась по списку ЕР в облдуму по Заводскому району и была вторым номером.

Известно, что Ирина Романова родилась в Ершове в 1975 году, окончила СГУ, сейчас возглавляет детский сад №43 «Самолетик». Кроме того, с 2009 по 2012 году она руководила исполкомом Ершовского местного отделения «ЕР».

ИСТОЧНИК KP.RU

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