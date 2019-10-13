Задержан онанист из Заводского района
Извращенец в Заводском районе Саратова.
Сегодня, 13 октября, полиция Саратова задержала 46-летнего мужчину, который мастурбировал на девушку в первом подъезде на Кленовой улице, 7 в Заводском районе города.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в городском УМВД
Напомним, 12 октября горожанка зашла в лифт, вслед за ней туда попал гражданин, который достал свой член.
Навязчивый пассажир смотрел местной жительнице в глаза и мастурбировал, из-за чего та выбежала не на своем этаже.
Онанист попытался остановить ее, а когда у него не вышло, ушел по лестнице через второй выход.
ИСТОЧНИК KP.RU