Извращенец напал на девушку в лифте дома Заводского района

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-13T12:39:49+03:00

Он зашел за прохожей в подъезд

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Вчера, 12 октября, в 19:26 в первом подъезде дома №7 на Кленовой улице Заводского района Саратова на девушку напал извращенец.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», прохожая зашла в подъезд, мужчина прошел следом за ней и обнажил свой член.

Он зашел за девушкой в лифт, смотрел на нее и мастурбировал, та испугалась и выбежала из закрытого пространства раньше своего этажа.

Извращенец попытался ее остановить, после неудачной попытки гражданин скрылся с места происшествия по лестнице через второй выход.

На неадекватного мужчину составлено заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU