Извращенец напал на девушку в лифте дома Заводского района
Вчера, 12 октября, в 19:26 в первом подъезде дома №7 на Кленовой улице Заводского района Саратова на девушку напал извращенец.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», прохожая зашла в подъезд, мужчина прошел следом за ней и обнажил свой член.
Он зашел за девушкой в лифт, смотрел на нее и мастурбировал, та испугалась и выбежала из закрытого пространства раньше своего этажа.
Извращенец попытался ее остановить, после неудачной попытки гражданин скрылся с места происшествия по лестнице через второй выход.
На неадекватного мужчину составлено заявление.
ИСТОЧНИК KP.RU