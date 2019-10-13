2019-10-13T20:13:40+03:00
Общество

Могила Елизаветы Киселевой в Саратове превратилась в холм из мягких игрушек

Тысячи саратовцев пришли проводить убитую девочку в последний путь
Дарья ВостриковаЕкатерина Семенова
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Саратовцы усыпали могилу принесенными игрушкамиСаратовцы усыпали могилу принесенными игрушкамиФото: Екатерина Семенова
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Сегодня, 13 октября, убитую девятилетнюю Елизавету Киселёву похоронили на Новом Елшанском кладбище Саратова.

На отпевание в храме святых апостолов Петра и Павла в Ленинском районе Саратова, а потом и на могилу девочки пришли тысячи саратовцев, которые принесли с собой цветы, игрушки. Последних оказалось так много, что место упокоения Лизы оказалось заполненным плюшевыми зверьками.

Лиза Киселева

Лиза Киселева

Эта трагедия в Саратове всколыхнула весь город и страну. Когда девочка пропала, на поиски ребенка вышли правоохранители, спасатели, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», тысячи неравнодушных жителей. Двое суток они прочесывали подвалы, помойки и вскрывали гаражи в микрорайоне СХИ.

Поздно вечером 10 октября стало известно, что девочка найдена убитой - задержанный по подозрению в преступлении 35-летний Михаил Туваев показал гараж, где спрятал тело Лизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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