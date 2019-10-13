Тысячи людей в Саратове пришли проститься с Лизой Киселевой
В Храме Петра и Павла в Саратове в эти минуты проходит отпевание убитой 9 октября Лизой Киселевой.
Проститься с ней пришли сотни горожан, из арендованных мэрией автобусов выходят все новые десятки людей с цветами.
Еще за час до назначенного времени, к храму пришли уже десятки саратовцев.
Прощание с Лизой Киселевой.В Саратове люди пришли проститься с жертвой жестокого убийстваЕкатерина СЕМЕНОВА
Всех людей с камерами останавливают на входеФото: Екатерина Семенова
Корреспондент «КП-Саратов», который находится на месте событий сообщила, что на подходе к храму целая группа суровых парней, которые останавливают и не пускают людей с фото и видеокамерами.
Телевизионщиков заворачивают, предлагая поснимать издалека. Действо выглядит очень организованным, хотя мужчины не представляются и не отвечают на вопросы, кто их на это уполномочил. Полиция не вмешивается.
Люди идут с цветами – большими букетами и корзинами, и с парой гвоздик. Многие из пришедших – участвовали в розысках пропавшей девочки 9 и 10 октября.
Из подъезжающих автобусов выходят все новые десятки людей с цветамиФото: Екатерина Семенова
К началу службы в храм пустили около ста человек – больше в нем просто не помещается.
В храм смогли попасть около сотни человек, остальные ждут окончания отпевания на улицеФото: Екатерина Семенова
После службы организаторы пообещали пустить всех остальных.
Возле храма был замечен председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, представители городской власти, и городской думы.
председатель правительства Саратовской области Стрелюхин приезхал на отпевание Лизы КиселевойФото: Екатерина Семенова
Напомним, Лиза Киселева была убита по дороге в школу. Тысячи людей участвовали в ее розысках.
Ежедневный путь Лизы Киселёвой от дома до школы.Девочка была убита по дороге на занятия (c) Ruptly
Вечером 10 октября подозреваемый в убийстве был задержан. 35-летний Михаил Туватин признался, что задушил девочку и спрятал тело в заброшенном гараже. С тех пор его скрывают от жителей и прессы – в городе 11 октября вспыхнули беспорядки, жители требовали выдать им убийцу для расправы.
Люди собираются возле подъезда Лизы, чтобы ехать на прощание.Семья Лизы. Мама, родные и маленький брат вышли из подъезда и поехали в храм (c) Ruptly
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Убийцу Лизы Киселёвой в Саратове отправили под стражу на два месяца
Следователи СКР по Саратовской области продолжают расследование уголовного дела по статье «Убийство малолетнего» [видео]
Трагедия в Саратове: после убийства ребенка в России предлагают вернуть смертную казнь
Девятилетнюю Лизу Киселёву сотни добровольцев искали два дня подряд. Когда полиция задержала убийцу, в городе вспыхнули беспорядки [фото, видео]
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Убийство Лизы Киселевой в Саратове»