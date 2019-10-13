Тысячи людей в Саратове пришли проститься с Лизой Киселевой

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-13T11:42:06+03:00

Тысячи людей собрались вокруг храма, где проходит отпевание убитой Лизы Киселевой Фото: Екатерина Семенова

Храм не смог вместить всех желающих, люди с цветами ждут окончания отпевания на улице

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В Храме Петра и Павла в Саратове в эти минуты проходит отпевание убитой 9 октября Лизой Киселевой.

Проститься с ней пришли сотни горожан, из арендованных мэрией автобусов выходят все новые десятки людей с цветами.

Еще за час до назначенного времени, к храму пришли уже десятки саратовцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737522" frameborder="0"></iframe> Прощание с Лизой Киселевой.В Саратове люди пришли проститься с жертвой жестокого убийстваЕкатерина СЕМЕНОВА

Всех людей с камерами останавливают на входеФото: Екатерина Семенова

Корреспондент «КП-Саратов», который находится на месте событий сообщила, что на подходе к храму целая группа суровых парней, которые останавливают и не пускают людей с фото и видеокамерами.

Телевизионщиков заворачивают, предлагая поснимать издалека. Действо выглядит очень организованным, хотя мужчины не представляются и не отвечают на вопросы, кто их на это уполномочил. Полиция не вмешивается.

Люди идут с цветами – большими букетами и корзинами, и с парой гвоздик. Многие из пришедших – участвовали в розысках пропавшей девочки 9 и 10 октября.

Из подъезжающих автобусов выходят все новые десятки людей с цветамиФото: Екатерина Семенова

К началу службы в храм пустили около ста человек – больше в нем просто не помещается.

В храм смогли попасть около сотни человек, остальные ждут окончания отпевания на улицеФото: Екатерина Семенова

После службы организаторы пообещали пустить всех остальных.

Возле храма был замечен председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, представители городской власти, и городской думы.

председатель правительства Саратовской области Стрелюхин приезхал на отпевание Лизы КиселевойФото: Екатерина Семенова

Напомним, Лиза Киселева была убита по дороге в школу. Тысячи людей участвовали в ее розысках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737514" frameborder="0"></iframe> Ежедневный путь Лизы Киселёвой от дома до школы.Девочка была убита по дороге на занятия (c) Ruptly

Вечером 10 октября подозреваемый в убийстве был задержан. 35-летний Михаил Туватин признался, что задушил девочку и спрятал тело в заброшенном гараже. С тех пор его скрывают от жителей и прессы – в городе 11 октября вспыхнули беспорядки, жители требовали выдать им убийцу для расправы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737513" frameborder="0"></iframe> Люди собираются возле подъезда Лизы, чтобы ехать на прощание.Семья Лизы. Мама, родные и маленький брат вышли из подъезда и поехали в храм (c) Ruptly

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ИСТОЧНИК KP.RU