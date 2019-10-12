2019-10-12T11:56:33+03:00
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Редактор саратовской «Комсомолки» рассказал у Малахова о мышиной лихорадке

Александр Уриевский отметил запоздалую информированность населения об опасности болезни и местах, где ей можно заразиться
Ольга Симонова
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Редактор сайта "КП-Саратов" рассказал о мышиной лихорадке в регионеРедактор сайта "КП-Саратов" рассказал о мышиной лихорадке в регионе
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Вчера, 11 октября, на федеральном телевидении, на канале «Россия 1» вышла программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, на которой обсудили мышиную лихорадку в Саратовской области и других регионах РФ.

Свой комментарий в студии дал редактор сайта «Комсомольская правда» — Саратов» Александр Уриевский. Он рассказал о ситуации с ГЛПС в регионе, сколько человек заболели лихорадкой, случаях смерти. Также Уриевский отметил запоздалую информированность населения об опасности болезни и местах, где ей можно заразиться.

- Меня в этой ситуации насторожило позднее и малое информирование. Люди сами стали писать в соцсетях, обращаться в различные инстанции, к журналистам, потому что еще в мае, когда уже произошел смертельный случай, 50-60 человек поступали в больницы с ГЛПС, в это же время Кумысная поляна — основной источник заражения — был открыт для посещения, — сказал редактор саратовской «Комсомолки».

Напомним, в Саратовской области, по данным на 1 октября, заболели 1 619 человек, двое из них — погибли. Источник заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом — мыши, а точнее, их выделения, которые человек вдыхает, например, на даче или в лесном массиве.

Историю своей болезни рассказал и автомаляр из Саратова Максим Мигачев. Он заболел лихорадкой в мае этого года. Изначально ему поставили двустороннюю пневмонию, но в один день мужчина проснулся и понял, что у него начало плыть зрение. Приехавшая по вызову «скорая» сразу заподозрила мышиную лихорадку и отправила заболевшего в больницу.

В студии «Прямого эфира» также выступили депутаты Саратовской областной и городской думы Николай Бондаренко и Александр Ванцов.

Полностью выпуск программы можно посмотреть здесь.

Малахов "Прямой эфир". КП-Саратов о мышиной лихорадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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