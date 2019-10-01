Мышиная лихорадка: с начала мая в Саратовской области заболели 1 619 человек

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-01T08:55:25+03:00

В больницах остаются 76 госпитализированных с подозрением на ГЛПС

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В Саратовской области с начала мая геморрагической лихорадкой с почечным синдромом заболели 1 619 человек.

Как сообщил «КП-Саратов» советник министерства здравоохранения области Александр Колоколов, это число лабораторно подтвержденных случаев.

При этом на сегодняшний день в стационарах остаются 76 человек с подозрениями на лихорадку неясной этиологии.

Напомним, основными симптомами ГЛПС является повышение температуры, недомогание, сильная головная боль, нарушение мочеиспускания, болезненность в поясничной области, что может быть также признаками ряда других заболеваний. Поэтому медики рекомендуют сразу обращаться к врачу, не занимаясь самолечением.

- Уровень госпитализации по-прежнему невысок. Увеличения случаев не наблюдаем, — отметил Александр Колоколов на вопрос о возможности так называемой «второй волны» заболевания. Дело в том, что мышиная лихорадка в Саратовской области часто активизируется именно в осенний период.

При этом советник Минздрава подчеркнул, что тем не менее все медучреждения региона готовы к приему пациентов и обеспечены всеми необходимыми лекарствами.

Как ранее сообщалось, в Саратовской области от мышиной лихорадки погибли два человека. 38-летняя женщина скончалась в мае, 40-летний мужчина — в августе. СУ СКР региона возбудил уголовное дело о халатности в связи с недостаточными мерами по профилактике ГЛПС.

Жителям рекомендовано проявлять бдительность. В частности, не посещать потенциально опасные места — например, природный парк «Кумысная поляна». Владельцам дачных участков следует бороться с грызунами, которые являются главными переносчиками болезни, проводить сельхозработы и уборку территории в средствах индивидуальной защиты, а также тщательно мыть руки перед едой.

ИСТОЧНИК KP.RU