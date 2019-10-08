В Ершовском районе пациенты не могут попасть в больницу из-за отсутствия пандуса

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-08T12:50:16+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков обсудит с Минздравом проблему обеспечения доступности районной больницы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Когда поднимаю больные проблемы областной медицины, кое-кто пытается преподнести это как кампанейщину и борьбу с частным бизнесом. Еще раз скажу, что не против бизнеса, а против клановости, коррупции и бесчеловечного отношения к людям. Сегодня переговорю с Минздравом и местной властью еще по одной проблеме – в Ершовском районе люди с ограниченными возможностями здоровья не могут попасть в больницу из-за отсутствия пандуса. Отмечу, жители говорят – учреждение работает на платной основе, а условия для своих пациентов не может создать. Куда тогда идут деньги? Сегодня обеспечение доступной среды – приоритет для государства, но получается, что частным организациям это не указ? Вот о чем надо задуматься тем, кто считает всю платную медицину благом. Не по этому критерию надо судить, а по отношению к своей работе, к людям, - отметил Панков.

Напомним, депутат неоднократно поднимал острые проблемы саратовского здравоохранения. В том числе, по многократной разнице доходов главврачей и рядовых медиков, а также практике создания при государственных больницах частных медицинских центров.

ИСТОЧНИК KP.RU