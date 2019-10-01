Депутат Саратовской облдумы попросил прокуратуру проверить информацию о сверхдоходах главврачей

СЕГОДНЯ 19:56 2019-10-01T19:56:12+03:00

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Депутат Саратовской областной думы, руководитель областного клинического госпиталя для ветеранов войн Евгений Ковалев направил в адрес прокурора области Сергей Филипенко письмо.

Как сообщает «Саратов 24», в нем парламентарий просит проверить информацию о «сверхдоходах» главврачей медучреждений региона.

- Прошу провести проверку наличия конфликта интересов в действиях руководителей медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области, – говорится в обращении.

Ранее о сверхдоходах главврачей говорил депутат Государственной думы Николай Панков, позже призвал покончить с этим явлением спикер ГД Вячеслав Володин.

Губернатор Валерий Радаев создал комиссию во главе с вице-губернатором Александром Стрелюхиным, которая проверит доходы главврачей.

ИСТОЧНИК KP.RU