Александр Стрелюхин проверит доходы главврачей Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-27T11:57:41+03:00

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В Саратовской области создана рабочая группа по проверке зарплат руководителей больниц.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, члены спецкомиссии проверят сведения о доходах и расходов, а также имуществе.

Группу возглавил вице-губернатор — председатель правительства Александр Стрелюхин.

В состав комиссии вошли зампред Сергей Наумов, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Илья Овчинников, министр здравоохранения Наталья Мазина, начальник правового управления Алексей Мудрак, начальник управления кадровой политики и государственной службы Антон Пролеткин, председатель контрольно-аналитического комитета области Наталия Фоменкова.

Напомним, ранее депутат Госдумы Николай Панков обращал внимание общественности на доходы главврачей.

ИСТОЧНИК KP.RU