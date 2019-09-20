2019-09-20T14:39:06+03:00
Общество

ГУ МВД: Абасов и Чернова пытались принимать новых дольщиков в банкротные ЖСК даже под арестом

Полиция пресекла их деятельность
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области сегодня, 20 сентября, традиционно проходит встреча с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участники обсуждают судьбу 31 дома, которые будут достраивать с господдержкой. Напомним, ранее эти же дома стали темой встречи дольщиков с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о том, что присутствовал на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Они обсудили инициативу, которая позволит членам ЖСК претендовать на денежную компенсацию от ДОМ.РФ в рамках программы Фонда защиты прав дольщиков.

На встрече присутствует начальник ГУ МВД России по Саратовской области Николай Трифонов. Он доложил, что возбуждено 22 уголовных дела в отношении недобросовестных застройщиков. Четыре из них — уже переданы в суд.

При этом, по его словам, предприниматели Абасов и его супруга Чернова даже под арестом пытались принимать новых дольщиков.

- Это все было отслежено и пресечено, заведены дополнительные дела. Буквально вчера возбудили еще одно дело по этой тематике, так что попытка провести в ЖСК-банкроты новые фиктивные договора не состоялась, — рассказал Трифонов.

Также он отметил, что арестованное имущество подсудимых, по делам, где приговор уже вынесен, может быть реализовано для выплат обманутым дольщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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