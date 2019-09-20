ГУ МВД: Абасов и Чернова пытались принимать новых дольщиков в банкротные ЖСК даже под арестом
В правительстве Саратовской области сегодня, 20 сентября, традиционно проходит встреча с обманутыми дольщиками.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участники обсуждают судьбу 31 дома, которые будут достраивать с господдержкой. Напомним, ранее эти же дома стали темой встречи дольщиков с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о том, что присутствовал на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Они обсудили инициативу, которая позволит членам ЖСК претендовать на денежную компенсацию от ДОМ.РФ в рамках программы Фонда защиты прав дольщиков.
На встрече присутствует начальник ГУ МВД России по Саратовской области Николай Трифонов. Он доложил, что возбуждено 22 уголовных дела в отношении недобросовестных застройщиков. Четыре из них — уже переданы в суд.
При этом, по его словам, предприниматели Абасов и его супруга Чернова даже под арестом пытались принимать новых дольщиков.
- Это все было отслежено и пресечено, заведены дополнительные дела. Буквально вчера возбудили еще одно дело по этой тематике, так что попытка провести в ЖСК-банкроты новые фиктивные договора не состоялась, — рассказал Трифонов.
Также он отметил, что арестованное имущество подсудимых, по делам, где приговор уже вынесен, может быть реализовано для выплат обманутым дольщикам.
ИСТОЧНИК KP.RU