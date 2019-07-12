2019-07-12T17:14:12+03:00
Общество

Следователи намерены передать в суд дела Абасова и Черновой до конца года

Два дела по застройщикам уже рассматриваются
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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На совещании по обманутым дольщикам, которое прошло сегодня, 12 июля, в правительстве Саратовской области, присутствовали представители правоохранительных органов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на заседании выступил Сергей Шнейдерман, замначальника ГУ МВД региона, начальник главного следственного управления.

- Два уголовных дела по застройщикам передано в суд, еще четыре – на подходе. Объем материалов большой. Постараемся по Галине Черновой и Алексею Абасову до конца года также передать дела в суд, довести их до итога как можно скорее, – заявил он.

Валерий Радаев, губернатор Саратовской области заявил, что необходима открытость.

- Процессы идут, дела передаются в суд, чтобы все знали. Справедливость должна быть, суммы там большие. Как уже суд решит – это увидим, – сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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