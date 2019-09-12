При поддержке федерального Фонда жилье смогут получить 3,8 тыс. саратовских дольщиков

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-12T17:55:01+03:00

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Сегодня в правительстве Саратовской области спикер государственной думы Вячеслав Володин и генеральный директор госкомпании Акционерное общество «ДОМ.РФ» Александр Плутник встретились с дольщиками проблемных домов, которые будут достраиваться в рамках финансирования со стороны «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».

Александр Плутник является членом наблюдательного совета Фонда. По планам, которые уже озвучены ранее, «ДОМ.РФ» и Фонд возьмут на себя 27 площадок, на которых должны быть построены 30 домов.

- Найдено решение. Об этом свидетельствует присутствие Вячеслава Волоодина и Александра Плутника, — отметил губернатор Валерий Радаев. Он сообщил, что объекты, которые будут достроены при поддержке федерального Фонда — это 3 786 дольщиков. Губернатор поблагодарил Володина и Фонд за помощь в решении проблемы обманутых участников долевого строительства.

Вячеслав Володин напомнил, что в 2017 и 2018 годах были сданы по 10 домов, еще на 10 объектов он надеется в 2019 году.

- А вот оставшиеся 46 домов, 43 площадки, мы за счет региона их одни не поднимем. Сейчас мы вышли на те возможности и на те решения, которые проблему снимут, и мы сможем в ближайшие три года заявить: «обманутых дольщиков в Саратовской области нет» — сказал Володин.

Напомним, Вячеслав Володин в 2017 году стал инициатором системного подхода по решению проблем обманутых дольщиков в Саратовской области. По его инициативе в правительстве региона стали проходить еженедельные совещания межведомственной рабочей группы по проблемным долгостроям, в которых в обязательном порядке принимают участие представители дольщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU