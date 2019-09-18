2019-09-18T11:38:50+03:00
Происшествия

В Саратове 23-летний убийца пенсионера приговорен к 21 году колонии строгого режима

Присяжные признали парня виновным в жестоком убийстве и разбое
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Фото следственного эксперимента регионального СУ СКРФото следственного эксперимента регионального СУ СКР
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В марте 2019 года 23-летний парень совершил убийство 57-летнего одинокого мужчины с особой жестокостью для того, чтобы ограбить его.

Трагедия разыгралась в квартире дома на улице Рабочая. Убийца еще декабре 2018 года как представитель коммерческой организации предлагал жильцам дома установить газоанализатор и побывал в квартире своей будущей жертвы..

Там он сделал для себя вывод о его финансовой обеспеченности хозяина. Спланировав преступление,15 марта молодой человек под предлогом проведения плановой проверки газового оборудования пришел в квартиру к 57-летнему мужчине и там забил его молотком по голове, а также для верности нанес множественные удары ножом. Из его квартиры преступник унес банковскую карту, с которой впоследствии снял 19 000 рублей.

Убийцу оперативно вычислили и задержали.

Свою вину он так и не признал, но суд на основании вынесенного присяжными вердикта о его виновности приговорил молодого человека к 21 году исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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