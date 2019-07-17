В Саратове работник газовой компании жестоко убил пенсионера

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-17T13:58:07+03:00

Парень напал на мужчину с молотком и ножом из-за алчности. Дело передано в суд

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В Октябрьском районе Саратова следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего парня. Его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и разбое.

- Следствие считает, что 57-летний мужчина жил один в своей квартире на улице Рабочая. В декабре 2018 года к нему пришел сотрудник компании, которая предлагала жильцам установить газоанализаторы системы загазованности. Молодой человек пообщался с хозяином жилья и понял, что тот богат, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

В феврале 2019 года злоумышленник придумал повод и пришел к своей жертве. Там доверчивый владелец квартиры рассказал о своих сбережениях.

У молодого человека созрел план. 15 марта он пришел к мужчине, чтобы якобы проверить газовое оборудование и много раз ударил его молотком по голове и ножом по телу.

После смерти 57-летнего гражданина злоумышленник украл из дома банковскую карту, с которой потом снял 19 тыс. рублей.

Подозреваемого в убийстве оперативно задержали сотрудники полиции. Он признался в содеянном, его заключили под стражу.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU