2019-09-17T23:02:15+03:00
Общество

Как и на сколько будут ограничивать движение на мосту Саратов Энгельс

Ремонт начнется с ноября
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Мост Саратов - Энгельс на время ремонта будут перекрывать частичноМост Саратов - Энгельс на время ремонта будут перекрывать частичноФото: Екатерина Семенова
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В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона корреспонденту «КП-Саратов» рассказали о ближайших планах по ремонту старого автомобильного моста через Волгу, который скрепляет два главных города Саратовской агломерации - Саратов и Энгельс.

Как выяснила «Комсомолка», все работы по имеющемуся проекту нацелены на ремонт опор, пролётных строений и лестничных сходов, а также перенос многочисленных кабелей на специальные кабельные мостики, закрепляемые под мостом. Это требует основательной подготовки в виде лесов, подмостей, пришвартованных к опорам понтонов, альпинистского снаряжения. Часть работ в ноябре и декабре придется придётся вести в специально оборудованных тепляках.

Иногда движение на мосту будет частично ограничено. Подробности читайте в материале «Ремонт моста Саратов-Энгельс начнется в ноябре» на сайте «КП-Саратов» 18 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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