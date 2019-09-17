Как и на сколько будут ограничивать движение на мосту Саратов Энгельс

17 Сент. 23:02 2019-09-17T23:02:15+03:00

Мост Саратов - Энгельс на время ремонта будут перекрывать частично Фото: Екатерина Семенова

Изменить размер текста: A A

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона корреспонденту «КП-Саратов» рассказали о ближайших планах по ремонту старого автомобильного моста через Волгу, который скрепляет два главных города Саратовской агломерации - Саратов и Энгельс.

Как выяснила «Комсомолка», все работы по имеющемуся проекту нацелены на ремонт опор, пролётных строений и лестничных сходов, а также перенос многочисленных кабелей на специальные кабельные мостики, закрепляемые под мостом. Это требует основательной подготовки в виде лесов, подмостей, пришвартованных к опорам понтонов, альпинистского снаряжения. Часть работ в ноябре и декабре придется придётся вести в специально оборудованных тепляках.

Иногда движение на мосту будет частично ограничено. Подробности читайте в материале «Ремонт моста Саратов-Энгельс начнется в ноябре» на сайте «КП-Саратов» 18 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU