Ремонт моста Саратов-Энгельс начнется в ноябре

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона корреспонденту «КП-Саратов» рассказали о ближайших планах по ремонту старого автомобильного моста через Волгу, который скрепляет два главных города Саратовской агломерации - Саратов и Энгельс.

Как рассказали в минтрансе, саратовскому мосту повезло попасть под критерии целевой поддержки региона из федерального центра на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. Деньги на это распределены распоряжением Правительства РФ № 1785-р в виде межбюджетных трансфертов в 2019 году. Это важный этап в развитии Саратовской агломерации, укреплении связей между Саратовом и Энгельсом.

Это означает, что воспользоваться ими и провести работы нужно до конца текущего года. На это остается совсем немного времени.

Напомним, ремонт проезжей части и замена деформационных швов между пролетами старого Саратовского моста были проведены еще в 2014 году. Тогда движение автотранспорта через него было приостановлено с апреля по сентябрь. Автобусы двигались в режиме реверса по специально построенным над швами понтонам.

Проект на продолжение ремонта моста разработан ещё в конце 2017 года институтом «Проектмостореконструкция».

Саратовский мост требует ремонта, чтобы и дальше радовать не только своей красотой, но и надежностьюФото: Екатерина Семенова

- Министерство транспорта два года плотно работало с Росавтодором, Минфином России, депутатским корпусом Госдумы, поясняя и доказывая необходимость ремонтных работ. Благодаря поддержке спикера ГД Вячеслава Володина деньги выделены. К сожалению, конкурсные процедуры можно начать только после выделения лимитов бюджетных обязательств и необходимых ассигнований, которые будут утверждены Думой до конца сентября, и продлятся около месяца в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ. То есть на ремонтные работы остается 2 завершающих месяца года, - признают в региональном минтрансе.

Всего заявлено о выделении 437 миллионов рублей на ремонт моста Саратов-Энгельс.

Как выяснила «Комсомолка», все работы по имеющемуся проекту нацелены на ремонт опор, пролётных строений и лестничных сходов, а также перенос многочисленных кабелей на специальные кабельные мостики, закрепляемые под мостом. Это требует основательной подготовки в виде лесов, подмостей, пришвартованных к опорам понтонов, альпинистского снаряжения. Часть работ в ноябре и декабре придется придётся вести в специально оборудованных тепляках.

Перенос кабелей под мостом на специальные мостки станет отдельным этапом ремонтаФото: Екатерина Семенова

Реально оценивая перспективы и сложность всех необходимых для ремонта мероприятий, в минтрансе решено разделить работы на два этапа. Первый завершат в текущем году, второй перенесут на 2020 год. В течение ноября-декабря 2019 года выделен первый этап, который планируется выполнить до нового года – это ремонт лестничных сходов на городском пляже. Начальная цена работ по контракту на аукционе – 13,7 млн.рублей.

В минтрансе Саратовской области надеются на продолжение федеральной поддержки в следующем году.

Пожалуй, самая важная для жителей Саратова и Энгельса информация от минтранса - проезжую часть на мосту на время ремонта перекрывать не планируется. Но иногда движение будет частично ограничено - по одной из полос, на время работы кранов и мостовых вышек.

"КП-Саратов" благодарит пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области за помощь в подготовке материала

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