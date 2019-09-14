День города — 2019: На Увеке проходит масштабный фестиваль исторической реконструкции

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-14T12:51:01+03:00

В Саратове проходит фестиваль исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города»

В течение всего дня проходят мастер-классы, интерактивы и многое другое [фото]

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В рамках Дня города Саратова на Увеке сегодня, 14 сентября, проходит фестиваль исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города».

Как отметил корреспондент «КП-Саратов», площадки фестиваля открылись в 10:00 и будут работать до 17:00. Также на мероприятие прибыл губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Так, с 11:30 до 12:30 проходит интерактивная программа «Мифы кино и реальность истории», с 14:30 до 15:30 — конная программа «Всадники Укека».

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Также в течение всего дня работают аттракционы, музейный шатер и различные этно-фолк группы: «Загадки Евы», «Пламя в нас», «El Mental», «Песня бурь» и «SAMAIN`S BREAD».

В 11:00 начались творческие мастер-классы и хенд-мейд ярмарки: бисероплетение, украшения из меди и камня, гончарное дело, резьба по дереву и многое другое. Они пройдут до 16:00.

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На Исторической площадке с 11:00 до 15:00 также пройдут различные мастер-классы ремесленников. К тому же на фестивале работают стрелковые площадки и по фехтованию. Можно зайти к шаману и погадать или провести мастер-классы по письменности.

Также гостей «Укека» ждут театрализованные представления. В 12:00 — «Прием купцов у эмира», в 13:00 — Первый выход эмира в город. Постановки покажут, как жил средневековый город.

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На археологической площадке с 14:30 до 16:00 пройдет лекция «Популярная архезоология Золотой Орды». Состоится выставка находок с новых раскопок, а также интерактив — можно будет просеять грунт с Увека и найти что-то интересное.

Сами раскопки проходят рядом с развлекательной площадкой.

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Напомним, добраться на фестиваль можно на электричке в сторону Анисовки.

От платформы Трофимовский она стартует в 8:51, 10.45, 13:51, от Саратов-1: 9:05, 11:01, 14:17.

Также от парка «Россия — моя история» на Ильинской площади пустили бесплатные автобусы. Первые отправили уже в 09:30, 09:40 и 09:50, а остальные идут по мере наполнения салонов.

Обратно они начнут ходить с 17 до 18 часов.

Также добраться можно на автобусах №№22 и 36 от стадиона «Волга», а на автомобиле по проспекту Энтузиастов в сторону Увекского кладбища, мимо Саратовского НПЗ.

Проект «Популярная археология: от раскопок до фестиваля» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU