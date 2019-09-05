2019-09-05T14:00:02+03:00
Общество

До фестиваля «Укек» пустят дополнительные электрички

Мероприятие пройдет 14 сентября
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках празднования Дня города Саратова в поселке Увек пройдет фестиваль исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города».

Мероприятие состоится 14 сентября — с 10:00 до 17:00. Чтобы люди смогли добраться туда, пустят дополнительные электрички.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в пресс-службе ПривЖД.

Доехать до Увека можно на пригородном поезде №6296 Трофимовский-1 — Правобережный, №6205 Правобережный — Трофимовский-1, №6208 Трофимовский-1 — Правобережный, №6207 Правобережный — Трофимовский-1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24