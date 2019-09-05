До фестиваля «Укек» пустят дополнительные электрички

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-05T14:00:02+03:00

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В рамках празднования Дня города Саратова в поселке Увек пройдет фестиваль исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города».

Мероприятие состоится 14 сентября — с 10:00 до 17:00. Чтобы люди смогли добраться туда, пустят дополнительные электрички.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в пресс-службе ПривЖД.

Доехать до Увека можно на пригородном поезде №6296 Трофимовский-1 — Правобережный, №6205 Правобережный — Трофимовский-1, №6208 Трофимовский-1 — Правобережный, №6207 Правобережный — Трофимовский-1.

ИСТОЧНИК KP.RU