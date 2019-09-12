До средневекового фестиваля в Увеке будут ходить бесплатные автобусы
В Саратове на День города, 14 сентября, приехать на фестиваль «Укек. Один день из жизни средневекового города» можно будет на автобусе.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, бесплатные автобусы будут отправляться с Ильинской площади, от парка «Россия — Моя история».
Первые рейсы до Увека запланированы на 09:30, 09:40 и 09:50, а далее — по мере наполнения салонов и ситуации на дорогах.
Обратно автобусы начнут ходить с 17 до 18 часов с интервалом в 15 минут.
Кроме того, жители смогут добраться до Увека на электричке от платформ «Трофимовский» и «Саратов», на автобусах маршрута №22 и 36 или на машине по проспекту Энтузиастов мимо НПЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU