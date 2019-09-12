2019-09-12T14:39:08+03:00
Общество

До средневекового фестиваля в Увеке будут ходить бесплатные автобусы

Они будут отправляться от парка «Россия — Моя история»
Екатерина Семенова
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В Саратове на День города, 14 сентября, приехать на фестиваль «Укек. Один день из жизни средневекового города» можно будет на автобусе.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, бесплатные автобусы будут отправляться с Ильинской площади, от парка «Россия — Моя история».

Первые рейсы до Увека запланированы на 09:30, 09:40 и 09:50, а далее — по мере наполнения салонов и ситуации на дорогах.

Обратно автобусы начнут ходить с 17 до 18 часов с интервалом в 15 минут.

Кроме того, жители смогут добраться до Увека на электричке от платформ «Трофимовский» и «Саратов», на автобусах маршрута №22 и 36 или на машине по проспекту Энтузиастов мимо НПЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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