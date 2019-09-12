На заседании обманутых дольщиков решено передать на достройку ДОМ.РФ еще один дом

СЕГОДНЯ 19:33 2019-09-12T19:33:58+03:00

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Сегодня, 12 сентября в правительстве Саратовской области председатель Госдумы Вячеслав Володин и гендиректор госкомпании «ДОМ.РФ» Алексанлр Плутник проводят встречу с дольщиками, чьи дома будут достраиваться в рамках финансирования со стороны «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».

На этой же встрече стало известно, что при поддержке федерального Фонда жилье смогут получить 3,8 тыс. саратовских дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Вячеслав Володин предложил губернатору Саратовской области Валерию Радаеву провести проверку по поводу того, как до сих пор принимают дольщиков в ЖСК-банкроты, как люди смогли заплатить за 3 метра, а претендуют на всю квартиру.

- Кто-то под шумок за 100 рублей покупает сейчас квартиры, которые стоят миллионы. Миллиард надо области найти, где его искать? Мы сами ищем конечно, шастаем. Но прокуратуры должны смотреть, где здесь ничтожные сделки. Я не собираюсь руки опускать, — сказал Володин.

Председатель ГД также поручил депутату Госдумы Николаю Панкову по каждому ЖСК проверить и найти обладателей «восьми квартир по 100 рублей», тогда деньги сэкономятся для бюджета. Правоохранителям же поручено выявлять таких людей, и эта работа не должна мешать работе «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» и компании «ДОМ.РФ». Также подключится к поиску мошенников ГФИ по Саратовской области Григорий Сергеев.

Также на встрече дольщики ЖСК «Победитель» «попросились под крыло» ДОМ.РФ. Вячеслав Володин их поддержал.

- Давайте исходить из того, что ДОМ.РФ готов взять на себя этот дом. А области будет здесь небольшое облегчение, — заявил Володин.

Таким образом, стало ясно, что компания «ДОМ.РФ» будет достраивать еще один дом при финансировании «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». Теперь у них на достройке 31 дом, а у области — 15.

ИСТОЧНИК KP.RU