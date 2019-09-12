Названы проблемные дома Саратова, которые начнут достраивать в 2019 году

СЕГОДНЯ 18:55 2019-09-12T18:58:10+03:00

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Заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Олег Говорун рассказал саратовским дольщикам о мерах поддержки.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Олег Говорун отметил, что достройка домов будет финансироваться на 89% из федерального фонда, а еще 11% заплатит областной бюджет.

Средства предназначены для завершения строительства 31 проблемного дома в Саратовской области. Это более 3,9 тыс. дольщиков. Примечательно, что ранее говорилось о 30 домах. Как оказалось, еще один дом область будет достраивать самостоятельно. Речь идет о ЖСК «Победитель». Инвестор уже найден, но ДОМ.РФ не снимает с себя функций контроля.

При этом Говорун конкретизировал, какие дома начнут достраивать в 2019 году: ЖСК «Оптимист-2018», ЖСК «Федоровская, 6», ЖСК «Огни Саратова» и 10 домов на площадках ООО «Град-Инвест», ООО «КапиталСтрой», ООО «Новый дом», ООО «СаратовСтройРегионС» и Фонд жилищного строительства.

А какие — в 2020 году: ЖСК «Капитель-2002», ЖСК «Нагорный», ЖСК «Победитель» и АО «Стройинтерсервис», ООО «Стройкомплекс-2002», ООО «Строительные системы».

По словам Говоруна, пока не определены законодательные механизмы компенсации деньгами членам ЖСК, поэтому дома будут стараться достроить по максимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU