Ожидается встреча Вячеслава Володина с обманутыми дольщиками Саратова
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 12 сентября, проведет встречу с обманутыми дольщиками.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», граждане собрались в ожидании в правительстве области.
В группе сторонников Володина в соцсети Instagram также подтвердили, что сегодня спикер планирует провести встречу с дольщиками по вопросу достройки домов в Саратове и Энгельсе за счет средств федерального бюджета.
Во встрече ожидается участие генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника и губернатора области Валерия Радаева.
Напомним, ранее сообщалось, что 30 домов получат государственную поддержку. Еще 16 проблемных объектов будут достроены в рамках инвестпроектов Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU