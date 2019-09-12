2019-09-12T16:49:54+03:00
Общество

Ожидается встреча Вячеслава Володина с обманутыми дольщиками Саратова

Будет рассмотрен вопрос достройки ряда объектов
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 12 сентября, проведет встречу с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», граждане собрались в ожидании в правительстве области.

В группе сторонников Володина в соцсети Instagram также подтвердили, что сегодня спикер планирует провести встречу с дольщиками по вопросу достройки домов в Саратове и Энгельсе за счет средств федерального бюджета.

Во встрече ожидается участие генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника и губернатора области Валерия Радаева.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 домов получат государственную поддержку. Еще 16 проблемных объектов будут достроены в рамках инвестпроектов Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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