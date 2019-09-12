Список саратовских долгостроев, которые завершат за счет федеральных средств
Стали известны проблемные дома в Саратове, которые будет достраивать совместно с ДОМ.РФ.
Как сообщается на странице сторонников председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в соцсети Instagram, в список вошли 27 площадок с 30 домами (четыре объекта по одному адресу).
Еще 16 домов будут достраиваться при поддержке правительства Саратовской области.
Володин встретится с представителями дольщиков из домов, которые будут достраивать за бюджетные деньги.
1. Саратов, дом на пересечении улиц Алексеевской, Наумовской, Рябиновской и Добряковской (бывший ЖСК «Оптимист-2000»),
2. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, 2,
3. Саратов. 4-й Чернышевский проезд, 1 («Жемчужина Улешей»),
4. Саратов, улица Чернышевского, 81/83,
5. Саратов, Новосоколовогорский поселок, улица Федоровская, 3,
6. Саратов, Новосоколовогорский поселок, улица Федоровская, 1 (4-я очередь),
7. Саратов, проспект Строителей
8. Саратов, дом на пересечении улиц Огородная, 5-го Динамовского проезда и 6-го Динамовского проезда
9. Саратов, поселок Мирный, улица Зерновая, дома 1, 2, 3, 4,
10. Саратов, 4-й Чернышевский проезд
11. Саратов, улица Ново-Астраханская, 38А,
12. Саратов, 4-й Нагорный проезд, блок-секции А, Б, В,
13. Саратов, улица Гвардейская (остановка 8-я Дачная),
14. Саратов, 8-й микрорайон, 1 (1-я очередь),
15. Саратов, Ильинский проезд,
16. Саратов, улица Политехническая (пересечения с 3-м Товарным проездом),
17. Саратов, на пересечении улиц Чернышевского, 3-го Дегтярного проезда, 4-го Волжского проезда (1-я очередь),
18. Саратов, на пересечении улиц Чернышевского, 3-го Дегтярного проезда, 4-го Волжского проезда (2-я очередь),
19. Саратов, на пересечении улица Чапаева и Зарубина,
20. Саратов, улица Чернышевского, 42,
21. Саратов, улица Огородная,
22. Саратов, 2-й Совхозный проезд, 1 (1-я очередь строительства),
23. Саратов, 2-й Совхозный проезд, 1 (2-я очередь строительства),
24. Саратов, улица Ново-Астраханская, 38,
25. Саратов, площадь Орджоникидзе, 1,
26. Энгельс, на пересечении улиц Воронежской, Краснознаменной, 3-го Краснознаменного проезда (ЖСК «Согласие»),
27. Энгельс, улица Берег Волги (ЖК «Стелс»).
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ИСТОЧНИК KP.RU