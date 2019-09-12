Список саратовских долгостроев, которые завершат за счет федеральных средств

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-12T12:21:35+03:00

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Стали известны проблемные дома в Саратове, которые будет достраивать совместно с ДОМ.РФ.

Как сообщается на странице сторонников председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в соцсети Instagram, в список вошли 27 площадок с 30 домами (четыре объекта по одному адресу).

Еще 16 домов будут достраиваться при поддержке правительства Саратовской области.

Володин встретится с представителями дольщиков из домов, которые будут достраивать за бюджетные деньги.

1. Саратов, дом на пересечении улиц Алексеевской, Наумовской, Рябиновской и Добряковской (бывший ЖСК «Оптимист-2000»),

2. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, 2,

3. Саратов. 4-й Чернышевский проезд, 1 («Жемчужина Улешей»),

4. Саратов, улица Чернышевского, 81/83,

5. Саратов, Новосоколовогорский поселок, улица Федоровская, 3,

6. Саратов, Новосоколовогорский поселок, улица Федоровская, 1 (4-я очередь),

7. Саратов, проспект Строителей

8. Саратов, дом на пересечении улиц Огородная, 5-го Динамовского проезда и 6-го Динамовского проезда

9. Саратов, поселок Мирный, улица Зерновая, дома 1, 2, 3, 4,

10. Саратов, 4-й Чернышевский проезд

11. Саратов, улица Ново-Астраханская, 38А,

12. Саратов, 4-й Нагорный проезд, блок-секции А, Б, В,

13. Саратов, улица Гвардейская (остановка 8-я Дачная),

14. Саратов, 8-й микрорайон, 1 (1-я очередь),

15. Саратов, Ильинский проезд,

16. Саратов, улица Политехническая (пересечения с 3-м Товарным проездом),

17. Саратов, на пересечении улиц Чернышевского, 3-го Дегтярного проезда, 4-го Волжского проезда (1-я очередь),

18. Саратов, на пересечении улиц Чернышевского, 3-го Дегтярного проезда, 4-го Волжского проезда (2-я очередь),

19. Саратов, на пересечении улица Чапаева и Зарубина,

20. Саратов, улица Чернышевского, 42,

21. Саратов, улица Огородная,

22. Саратов, 2-й Совхозный проезд, 1 (1-я очередь строительства),

23. Саратов, 2-й Совхозный проезд, 1 (2-я очередь строительства),

24. Саратов, улица Ново-Астраханская, 38,

25. Саратов, площадь Орджоникидзе, 1,

26. Энгельс, на пересечении улиц Воронежской, Краснознаменной, 3-го Краснознаменного проезда (ЖСК «Согласие»),

27. Энгельс, улица Берег Волги (ЖК «Стелс»).

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ИСТОЧНИК KP.RU