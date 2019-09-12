Список 16 проблемных домов Саратова и Балакова, которые будет достраивать область

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-12T14:07:22+03:00

Еще несколько дольщиков Саратовской агломерации должны получить квартиры

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Опубликован список адресов 16 проблемных домов Саратовской области, достройка которых будет идти за счет регионального бюджета.

Как сообщает группа сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина в сецсети Instagram,

1. Саратов, пересечение улиц Чапаева и Зарубина, б/с «7а»,

2. Саратов, площадь Орджоникидзе, 1, дома 1 и 4 (предоставление квартир обманутым дольщикам, в соотвествии с №122-ЗСО от 30.09.2014 «О земле»),

3. Саратов, улица Бардина, 10,

4. Саратов, улица Верхняя,

5. Саратов, улица Майская,

6. Саратов, улица Сакко и Ванцетти, 31,

7. Саратов, на пересечении улиц Алексеевская, Наумовская, Рябиновская, Добряковская, б/с «2а», «2б»,

8. Саратов, на пересечении улиц Рамаева и Мичурина,

9. Саратов, на пересечении улиц Алексеевская, Наумовская, Рябиновская, Добряковская, б/с «2в», «2г»,

10. Саратов, на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная,

11. Саратов, на пересечении улиц Чапаева и Рабочая,

12. Саратов, 6-й микрорайон, 12 (предоставление квартир через Фонд поддержки обманутых дольщиков Саратовской области, октябрь 2018 года — октябрь 2023 года),

13. Саратов, 2-й Одесский проезд, б/с «а» (задвоенные квартиры),

14. Саратов, на пересечении улиц Горькова и Бахметьевская,

15. Саратов, 13-й Шелковичный проезд, 13,

16. Балаково, 3г микрорайон, 3.

Напомним, ранее сообщалось о 27 адресах в Саратове и Энгельсе, достройка которых планируется при господдержке.

Таким образом, будет достигнуто существенное решение проблемы с обманутыми дольщиками в Саратовской агломерации.

ИСТОЧНИК KP.RU