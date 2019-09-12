Список 16 проблемных домов Саратова и Балакова, которые будет достраивать область
Опубликован список адресов 16 проблемных домов Саратовской области, достройка которых будет идти за счет регионального бюджета.
Как сообщает группа сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина в сецсети Instagram,
1. Саратов, пересечение улиц Чапаева и Зарубина, б/с «7а»,
2. Саратов, площадь Орджоникидзе, 1, дома 1 и 4 (предоставление квартир обманутым дольщикам, в соотвествии с №122-ЗСО от 30.09.2014 «О земле»),
3. Саратов, улица Бардина, 10,
4. Саратов, улица Верхняя,
5. Саратов, улица Майская,
6. Саратов, улица Сакко и Ванцетти, 31,
7. Саратов, на пересечении улиц Алексеевская, Наумовская, Рябиновская, Добряковская, б/с «2а», «2б»,
8. Саратов, на пересечении улиц Рамаева и Мичурина,
9. Саратов, на пересечении улиц Алексеевская, Наумовская, Рябиновская, Добряковская, б/с «2в», «2г»,
10. Саратов, на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная,
11. Саратов, на пересечении улиц Чапаева и Рабочая,
12. Саратов, 6-й микрорайон, 12 (предоставление квартир через Фонд поддержки обманутых дольщиков Саратовской области, октябрь 2018 года — октябрь 2023 года),
13. Саратов, 2-й Одесский проезд, б/с «а» (задвоенные квартиры),
14. Саратов, на пересечении улиц Горькова и Бахметьевская,
15. Саратов, 13-й Шелковичный проезд, 13,
16. Балаково, 3г микрорайон, 3.
Напомним, ранее сообщалось о 27 адресах в Саратове и Энгельсе, достройка которых планируется при господдержке.
Таким образом, будет достигнуто существенное решение проблемы с обманутыми дольщиками в Саратовской агломерации.
ИСТОЧНИК KP.RU