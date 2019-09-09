Обманутым дольщикам в Саратове выплатят из областного бюджета 100 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-09T15:01:38+03:00

В Саратове и Энгельсе еще немало брошенных недостроев Фото: Александр Уриевский

Соответствующие поправки в закон о бюджете внесены правительством региона в областную думу

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Правительство Саратовской области предлагает областным депутатам утвердить перечисление 100 млн рублей для решения проблем обманутых дольщиков.

Областные деньги будут направлены в поддержку некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Саратовской области». Софинансирование завершения строительства объектов необходимо для получения федерального финансирования. На финансирование деятельности самого Фонда бюджет заплатит еще 3 млн рублей.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Проект изменений поступил в облдуму и опубликован на сайте регионального парламента.

Напомним, в регионе остаются несколько проблемных многоэтажных домов, способы достройки которых пока не удалось найти рабочей группе под председательством губернатора. Ее заседания проходят в правительстве еженедельно с участием обманутых дольщиков.

Достроить их предполагается за счет денег областного и федерального бюджета ( через ДОМ.РФ) которые будут заводиться в специально созданный в сентябре региональный Фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU