Стали известны имена первых победителей чемпионата мира в Саратове
Стартовали первые состязания чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Саратове.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», участие в ЧМ принимают сборные 20 стран, всего более 600 спортсменов.
Сегодня, 11 сентября, спортсмены боролись за звание лучших в подъеме по штурмовой лестнице. Специально для состязаний были построены две учебные башни — на Театральной площади и стадионе «Локомотив». При этом мужчины должны были подняться на четвертый этаж, а женщины — на второй. Соответственно, юноши и девушки, юниоры и юниорки — на второй и третий в зависимости от возраста.
На "Локомотиве" спортсмены штурмуют учебную башню.
После упорной борьбы стали известны имена нескольких победителей.
Девушки и юниорки:
- Александра Малюгина из сборной России в младшей возрастной группе,
- Полина Кушнеренко из сборной Республики Беларусь в средней возрастной группе,
- Олеся Ценова из сборной России в старшей возрастной группе.
Юноши и юниоры:
- Николай Лысанов из сборной России в младшей возрастной группе,
- Илья Бондаренко из сборной Республики Беларусь в средней возрастной группе.
Чемпионы мира среди взрослых спортсменов будут оглашены вечером — во время церемонии открытия. Однако уже сейчас известно, что в финал вышли: Людмила Еремина, Анжелика Доканева, Людмила Кирдяшова и Валерия Друзь. Все они представляют Россию. Состязания среди мужчин еще идут.
ИСТОЧНИК KP.RU