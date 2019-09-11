Стали известны имена первых победителей чемпионата мира в Саратове

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-11T15:54:53+03:00

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Стартовали первые состязания чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Саратове.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», участие в ЧМ принимают сборные 20 стран, всего более 600 спортсменов.

Сегодня, 11 сентября, спортсмены боролись за звание лучших в подъеме по штурмовой лестнице. Специально для состязаний были построены две учебные башни — на Театральной площади и стадионе «Локомотив». При этом мужчины должны были подняться на четвертый этаж, а женщины — на второй. Соответственно, юноши и девушки, юниоры и юниорки — на второй и третий в зависимости от возраста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/731485" frameborder="0"></iframe> На "Локомотиве" спортсмены штурмуют учебную башню.

После упорной борьбы стали известны имена нескольких победителей.

Девушки и юниорки:

- Александра Малюгина из сборной России в младшей возрастной группе,

- Полина Кушнеренко из сборной Республики Беларусь в средней возрастной группе,

- Олеся Ценова из сборной России в старшей возрастной группе.

Юноши и юниоры:

- Николай Лысанов из сборной России в младшей возрастной группе,

- Илья Бондаренко из сборной Республики Беларусь в средней возрастной группе.

Чемпионы мира среди взрослых спортсменов будут оглашены вечером — во время церемонии открытия. Однако уже сейчас известно, что в финал вышли: Людмила Еремина, Анжелика Доканева, Людмила Кирдяшова и Валерия Друзь. Все они представляют Россию. Состязания среди мужчин еще идут.

ИСТОЧНИК KP.RU