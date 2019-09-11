Саратовская спортсменка не прошла в финал чемпионата мира на Родине
На стадионе «Локомотив» в Саратове состоялись полуфинальные забеги в подъеме по штурмовой лестнице среди женщин чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Участие в них приняла наша землячка, саратовская спортсменка Анна Стародымова.
В предварительном забеге она преодолела дистанцию за 6,88 секунды, однако в полуфинале ее результат составил 7,87 секунды, в результате Стародымова не смогла пробиться в финал.
В финальном забеге, который состоится сегодня в рамках торжественной церемонии открытия чемпионата мира, примут участие россиянки Людмила Еремина, Анжелика Доканева, Людмила Кирдяшова, Валерия Друзь. На стадии предварительных забегов они оказались быстрее соперниц из Беларуси, Казахстана и Чехии.
ИСТОЧНИК KP.RU