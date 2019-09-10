Саратовцы больше хотят бесплатный Wi-Fi на проспекте Кирова, чем безбарьерных тротуаров для инвалидов

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-10T16:42:06+03:00

Опрошенные также требуют интенсивнее проводить реконструкцию проспекта по ночам

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Саратовцы, опрошенные по поводу изменений на проспекте Кирова, больше всего хотели бы увеличения количества деревьев и прочей зелени, за это высказались 70% опрошенных. На втором месте по популярности пожелание сделать качественное и красивое тротуарное покрытие на этой пешеходной зоне (67%). Третьим (62%) — стало требование организовать зоны для молодежи с бесплатным Wi-Fi.

Об итогах опроса саратовцев на тему итогов реконструкции проспекта Кирова рассказал декан социологического факультета СГУ Сергей Ивченков. Его мнение распространила пресс-служба мэрии.

Он отметил, что опрошенные негативно оценивают беспорядочное нагромождение рекламных щитов (73%) и малых архитектурных форм (49%), работу «ливневок» (65%).

При этом только 38% опрошенных считают важным организацию безбарьерных тротуаров для маломобильных групп граждан, улучшить освещение предложили только 45%, увеличить количество урн для мусора — 43%.

Высказывалось пожелание более интенсивно проводить работы по реконструкции в ночное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU